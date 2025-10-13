Tedavi sonrası kanser hastalığını atlatan ikili, bisikletleriyle Konya’dan hareket ederek başlattıkları turda, Kayseri’ye ulaştı. Kilometrelerce pedal çeviren ikili, geçtikleri şehirlerde kanser tedavisi gören hastalara moral oluyor.

İzmir’de yaşayan Emine Aktürk ile Aydın’da yaşayan Fadime Yıldız; yıllardır gördükleri kanser tedavisinin ardından hastalığı yenerek sağlıklarına kavuştu. Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bisikletleriyle Konya’dan hareket eden Aktürk ve Aydın; Kayseri’ye geldi.

Kilometrelerce pedal çevirerek kanserle mücadele eden kadınlara moral vermek istediklerini söyleyen Emine Aktürk, "10 yıldır Bergama’da bisiklet ile faaliyetler yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte değişik etkinlikler yapıyoruz. Bundan 4-5 yıl öncesinde kanser hastalığı geçirdim. Bu süreç biraz zorluydu ama bisiklete her zaman devam ettim. Hastalığım döneminde bisiklet benim için iyileştirici bir taraf oldu. İyileştikten sonra da bir farkındalık turuna çıkmak istedik. Morali bozuk kadınlar var ise onlara örnek olsun. Kanserden kurtulmaya çalışan kadınların morali bozuk oluyor ve motivasyonları düşüyor. Biz; bisikletler ile hayata nasıl bağlandık ve yeniden yaşama tutunduk, onu göstermek için bir farkındalık turu yapmak istedik ve yola çıktık. 2 Ekim’de Konya’da bu tura başladık. Konya’dan Aksaray, daha sonra Göreme, Ürgüp ve Avanos yapıp Kayseri’ye geldik. Şu an Kayseri’deyiz ve 10. günümüzdeyiz. Bugün ülke genelinde kanser farkındalık günü kutlanıyor. Buradan Güneydoğu’ya devam edeceğiz. Güneydoğu’yu gezip Kıbrıs’a devam edeceğiz" dedi.

İnsanlardan güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Aktürk, "Yola çıkmadan önce sosyal medyamızdan yayınladık. Yol boyunca iletişime geçenlerle buluştuk. Kayseri’de de bir kadın grubu var, ilk geldiğimiz gün onlarla görüştük. Grubun içinde kanser hastası olan var veya bir yakını kanser olup morali bozulan insanlar var. Onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Moralin bu hastalığı yenmek için ne kadar etkili olduğunu anlatıyoruz. Bizler de bu bisikletler ile moralimizi yüksek tutarak bu hastalığı yendiğimizi anlatıyoruz ve çok güzel geri dönüşler, tepkiler alıyoruz. Hareketin ve bir hobiye bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek bizim amacımız. Bu sadece kanser değil, birçok hastalık için de geçerli. İnsanın sevdiği bir şeyle, bir hobiyle uğraşması, onu iyileştiriyor diye inanıyorum ben. Bu bizim için bisiklet. Tabii ki diğer sporlara da yönelenler vardır. Her hobi çok kıymetli. Herkes hobisine sıkıca sarılsın ve hareketli olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hastaların bizleri gördüklerinde moralleri yükseliyor"

Kendilerini görenlerin hastalığı yeneceklerine inandıklarını belirten Fadime Yıldız ise "9 yıl önce meme kanseriydim. Şu anda hâlâ ilaç tedavim devam ediyor ama çok şükür iyiyim ve bir farkındalık turundayım. 2 Ekim’de Konya’dan yola çıktık. Keyifli gidiyor. Gittiğimiz yerlerde kadınlarla görüşüyoruz. Onlarla tanışmak, konuşmak, sohbet etmek, onlara dokunmak ve iyi gelmek bize de çok iyi geliyor. Bugün Kahramanmaraş’a doğru yola çıkacağız. Yolumuz uzun ve bizim için 1 buçuk - 2 ay gibi bir süreç olacak. Geçtiğimiz şehirlerdeki hastalar bizleri gördüklerinde onların da moralleri yükseliyor. Çünkü biz atlattık ve güzel bir aktivite yapıyoruz. Bizi gördüklerinde bu hastalığı yeneceklerine inanıyorlar. Dolayısıyla çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Keyifli geçiyor. Sporu bırakmayalım. Biz bisiklete biniyoruz ama illaki bisiklet olması gerekmiyor. Sağlıklı kalabilmek için mutlaka bir aktivite veya bir şeyler yapılması gerekiyor. Koşu, yüzme sporları ama mutlaka sağlık için bir sporla ilgilenilmeli" ifadelerini kullandı.

İkiliye ev sahipliği yapan Kayseri Bisiklet Motosiklet Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Lüzumlar ise bisikletin hayatın her alanında olduğunu aktararak, "Kıymetli kardeşlerimizin Bergama’dan yola çıkıp kanser farkındalığını anlatması, duyurması, insanlara dikkat çekmesi ve bunu bisiklet ile yapması daha hoş. Kendisi bir bisiklet sevdalısı ve aynı zamanda Bergama Bisiklet Derneği Başkanı. Bisiklet; hayatımızın her alanında sağlık, huzur, ulaşım ve ekonomi alanında kullanabildiğimiz gibi, sağlıksız zamanlarımızda moral açısından da kullanabiliyoruz. Kıymetli Emine ve Fadime Hanım, Konya’dan yola çıkıp Kayseri’ye geldiler. Kendilerini Kayseri’de misafir ettik. Buradan Kahramanmaraş’a doğru devam edecekler. Deprem bölgesinde hasta olup moral ve motivasyona ihtiyacı olan insanlara destek vermek adına gidiyorlar. Kendilerine yaptıkları etkinlik için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birkaç gün Kayseri’de konaklayan Emine Aktürk ve Fadime Yıldız, şehirden ayrılarak deprem bölgesine hareket etti.