Adana’da bir tatlıcının iş yerini 2 defa kurşunlayan şüphelilerle ilgili 5 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Kentte tatlıcılık yapan Serdar Kılınç’ın (33) iş yeri, temmuz ve ekim ayında silahla kurşunladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olaylarla ilgili yaptığı çalışmada ilk kurşunlama olayı ile ilgili 3, ikinci kurşunlama olayıyla ilgili ise 2 olmak üzere 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. İş yeri sahibi Kılınç ise bir süredir haraç vermediği için yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını iddia etti.

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, "Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine 20.07.2025 günü silahlı saldırı düzenlenmiş ve iş yeri sahibi E.K. alınan ifadesinde, kendisinden borç para isteyen ve aralarında husumet bulunan dayısının oğulları Y.C.G. ve B.G. isimli şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Emniyet güçlerimizce olay ile ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli şahıs, 14 gram narkotik madde ile yakalanarak gözaltına alınmış; 25.07.2025 günü çıkarılmış oldukları mahkemece B.Ş. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, B.G, F.A. ve Y.A.K. isimli şahıslar ise tutuklanmıştır. 05.10.2025 günü ise aynı iş yerine tekrar silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, iş yeri sahibi ile yapılan görüşmede dayısının oğullarının kendisinden para istediğini ve tehdit edildiğini beyan etmiştir. Emniyet güçlerimizce yapılan çalışmada olayla ilgili 2 şüpheli şahıs D.A.O. ve T.U.D. yakalanarak gözaltına alınmış, 05.10.2025 günü çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.