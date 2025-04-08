Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM), düzenlediği çalıştaylarla kamu çalışanlarının sorunlarını masaya yatırdı.

Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAMUSAM) tarafından, kamu çalışanlarının sorunlarını masaya yatırmak adına bir dizi çalıştay ve panel düzenledi. Bu çerçevede sosyal güvenlik sistemine bilimsel katkı amacıyla 5510 ve 5434 Sayılı Kanunlar Çalıştayı, yaşlı bakım mesleklerinde iş imkanlarının artması adına Yaşlı Bakım Teknikerleri Çalıştayı, afet anlarında hayati koordinasyonun güçlendirilmesi 112 Acil ve UMKE Paneli, kamu hizmetinde psikososyal güvenliği sağlanması adına Mobbing ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı ve Aile Sağlığı Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemini oluşturan en temel iki yasal düzenlemeyi mercek altına alınarak düzenlenen 5510 ve 5434 Sayılı Kanunları İnceleme Çalıştayı’nda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) temsilcileri, akademisyenler, hukukçular ve sendika temsilcilerinin katılımıyla eski ve yeni sistemler arasındaki farklar, emeklilik kriterleri, memurların hak kayıpları ve reform önerileri gibi pek çok konu derinlemesine tartışıldı.

Çalıştayda çerçevesinde sosyal güvenlik sistemine ilişkin çözüm önerilerini somutlaştırarak karar alıcılara sunuldu. KAMUSAM Genel Koordinatörü Fatih Seyran, çalıştayın kamu personelinin sosyal haklarının iyileştirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, çalışanların mağduriyetlerini en aza indirmek ve daha adil bir sistemin inşasına katkı sağlamaktır" dedi.

"Yaşlı Bakım Teknikerleri Çalıştayı ile yaşlı bakım teknikerlerinin rollerini işlevsel hale getirmek için rapor sunuldu"

KAMUSAM ve Genç Sağlık Sendikası koordinasyonunda düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Teknikerleri Çalıştayı’nda Türkiye’de hızla yaşlanan nüfusa yönelik sağlık hizmetlerinde görev alan teknikerlerin sorunlarını masaya yatırdı. Eğitim yetersizlikleri, görev tanımlarının net olmaması, istihdam sorunları ve özlük hakları gibi temel problemler, bilimsel bir zeminde değerlendirildi. KAMUSAM, söz konusu çalıştay aracılığıyla yaşlı bakım teknikerlerinin sağlık sistemindeki rollerini daha işlevsel hale getirmek için kapsamlı bir öneri raporu sundu.

"112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Paneli’nde acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı"

İstanbul’da düzenlenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Paneli’nde afet ve acil durumlara müdahalede yaşanan organizasyonel eksiklikleri ele aldı. KAMUSAM’ın akademik katkılarıyla şekillenen panelde, acil sağlık hizmetlerinin hız, etkinlik ve teknoloji açısından güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle UMKE ekiplerinin afetlerdeki koordinasyon kapasitesi, eğitim standartları ve saha uygulamaları gibi konular ele alındı. KAMUSAM, panel sonunda hazırladığı değerlendirme raporunda, Türkiye’nin afet yönetim stratejisinde sağlık hizmetlerinin merkezi rolünü güçlendirmeye yönelik somut öneriler sundu.

Yine KAMUSAM’ın düzenlediği ‘Kamu Hizmetlerinde Mobbing ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı’ ile kamu kurumlarında çalışan personelin sıklıkla maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarını bilimsel verilerle ortaya koydu. Özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışan kamu personelinin karşılaştığı mobbing vakaları, katılımcı raporlarla ve saha örnekleriyle analiz edildi.

Çalıştay sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde; kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, şikayetlerin etkin değerlendirilmesi ve hizmet içi eğitimlerin artırılması gibi çözüm önerileri yer aldı. KAMUSAM, bu çalıştay ile kamu kurumlarında daha sağlıklı bir çalışma iklimi için model sunma hedefini ortaya koydu.

"KAMUSAM, yalnızca bir düşünce kuruluşu değil"

KAMUSAM’ın başarılarının arkasında, güçlü bir vizyon, disiplinli bir organizasyon yapısı ve katılımcı bir yönetim anlayışı bulunduğunu dile getiren KAMUSAM Başkanı Furkan Ali Çiftçioğlu, "KAMUSAM, yalnızca bir düşünce kuruluşu değil; aynı zamanda sahadaki kamu çalışanlarının deneyimlerini akademik bilgiyle harmanlayan ve bu birliktelikten stratejik sonuçlar üreten bir kurumdur. Türkiye’de kamusal hizmetlerin kalitesini artırmak için daha yolun başındayız; ancak yürüdüğümüz yol doğru" ifadelerine yer verdi.

Genel Koordinatör Fatih SEYRAN ise, kurumsal yapılanmanın önemine dikkat çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada, kamu çalışanlarının sorunlarını yalnızca tespit etmiyor; aynı zamanda bu sorunlara dair bilimsel temelli çözüm yollarını da geliştiriyoruz. KAMUSAM’ın temel hedefi, kamusal hizmetlerin nitelikli, adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sunmaktır" şeklinde konuştu