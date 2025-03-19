Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Görükle Kampüsünde gerçekleştirilen iftar programlarına katıldı. Öğrencilerle birlikte orucunu açan Yılmaz, Ramazan stantlarına da uğrayarak gençlerle sohbet etti.

BUÜ Görükle Kampüsü’nde ramazan geleneği devam ediyor. Görükle Kampüsü’nün farklı noktalarında gerçekleştirilen iftar programlarına binlerce öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel de yoğun bir ilgi gösteriyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önceki akşam orucunu gençlerle birlikte açtı. Öğrenci yemekhanesine gelen Rektör Yılmaz’a, Nilüfer Kaymakamı Murat Sözen de eşlik etti.

Hep birlikte açılan orucun ardından Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Ramazan Çadırı’nı ziyaret eden heyet, daha sonra çim alanda orucunu açan gençlerle sohbet etti.