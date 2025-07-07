Sakarya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü ile İlahiyat Fakültesi ortaklığında hayata geçirilen "Kampüste Öğren Kampüste Keşfet" Projesi başlıyor.

Proje çerçevesinde, 7 Temmuz-31 Temmuz tarihlerinde Sakarya’da eğitim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Her hafta çarşamba günleri 10.00-12.00 saatlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, kampüs içerisinde yer alan eski SAÜSEM binası arkasındaki yeşil alan ve Genç Ofis’te yapılacak. Çocukların kampüsü eğlenerek keşfetmelerini ve öğrenme süreçlerini keyifli hale getirmeyi amaçlayan proje kapsamında; ok atış talimi, geleneksel oyunlar, düşünce ve sosyal etkileşim atölyeleri, ilk yardım eğitimi ve girişimcilik atölyesi gibi birçok eğitici ve eğlenceli etkinlik yer alıyor. Programda ayrıca, alanında uzman akademisyenler tarafından mahremiyet ve bağımlılık temalı bilgilendirici sunumlar gerçekleştirilecek. Kültür Şube Müdürlüğü ve İlahiyat Fakültesi iş birliğinde yürütülen projeye; Sakarya Teknokent, Füzyon Kuluçka Merkezi, Öğrenci Toplulukları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü de paydaş olarak katkı sağlıyor.