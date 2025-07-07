Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kent genelinde sinek, sivrisinek, larva ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle sulak alanlarda yuvalanan her türlü haşere ve sivrisinekle mücadelesine havadan ve karadan yaptığı ilaçlama çalışmalarıyla 7 gün 24 saat devam ediyor.

HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kurum planlaması ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Antakya ilçesinde sinek ve haşerelerin ürediği dere, su kanalı, gölet, kanalizasyon, sazlık alan, bataklık, foseptik, gübrelik alan, çöplük vb. yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre amacıyla yoğun bir mesai harcayan Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri, insanların toplu yaşadığı mahalleler, konteyner kentler ve resmi kurumlar başta olmak üzere şehrin dört bir yanında yıl boyunca ilaçlama çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların ilaçlama ile ilgili taleplerini ALO 153 hattına iletebileceklerini kaydetti.