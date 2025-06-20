Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki V.G. isimli şahıs, Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Durumunun ağır olduğu tespit edilen hasta için acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevk talep edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan istenen hava ambulansı kısa sürede ilçeye ulaşarak sahaya iniş yaptı. V.G., ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakledildi. Burada tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.