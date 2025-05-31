Adana’da depo inşaatında kalıbın yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde depo inşaatında çalışmaya başlayan işçilerin, bir süre sonra çaktığı kalıp yan yattı. Altında kalan 2 işçi yaralandı. Diğer işçilerin yardımıyla kalıbın altından çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.