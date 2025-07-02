DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale ilçesinde mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle su debisinin düşmesi sonucu vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için 4 bin150 metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı inşa edecek.

Kale’de mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin düşmesi sonucu yaşanan susuzluk sorununu çözmek amacıyla proje hazırlandı. Kale ilçe merkezine su temini sağlamak üzere iki adet 80 lt/sn debiye sahip yeni içme suyu sondajı açıldı. Sondajlardan elde edilen su, akreditasyona sahip DENÇEV laboratuvarlarında analiz edilerek içme suyu standartlarına uygunluğu onaylandı. Ayrıca, bu iki sondajdan Kale ilçe merkezindeki içme suyu deposuna suyun aktarılması amacıyla 4 bin150 metre uzunluğunda içme suyu iletimi hattı inşasına başlandı. Yeni başlayan bu proje, Kalede yaşanan susuzluk sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.