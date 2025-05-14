Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk kaldırımda bisikletle gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın ortasındaki ağaca çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Yenimahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğanay D.’nin kullandığı bisiklet ile kaldırımda gittiği sırada hızının yüksek olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bisiklet sürücüsü Doğanay D. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.