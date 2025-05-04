Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Antalya Coffee Fest, kahve tutkunlarını Cam Piramit’te buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Antalya, 2-4 Mayıs tarihleri arasında kahve kültürünün kalbinin attığı şehirlerden biri oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Coffee Fest, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cam Piramit’te binlerce kahveseveri ağırladı. 105 standın yer aldığı festivalde, hem ulusal hem de uluslararası kahve markaları, kavurma uzmanları ve baristalar bir araya geldi. Festivalin en dikkat çeken köşelerinden biri ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Kafe-in Antalya” standı oldu.

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Gençlere yönelik planlanan sosyal kafe modeli, burada tanıtıldı. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ile Alanya ve merkez ilçelerde gençlerin ders çalışabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği ve uygun fiyatlarla kahve içebileceği alanlar oluşturulacak.

Festival alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de “Kafe-in Antalya” projesine ve festivalin gördüğü yoğun ilgiye dikkat çekerek “Bu yıl festivalimiz oldukça coşkulu geçiyor. Katılım çok yüksek ve standlarımızın %75’ini Antalya markaları oluşturuyor. Bu durum, festivalin ne kadar sahiplenildiğini gösteriyor.

Sayın Başkanımız Muhittin Böcek’in gençlerimize verdiği sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. 2026’da açılacak iki ‘Kafe-in Antalya’ noktasının prototipini burada sergiliyoruz. Gençlerimiz bu alanlarda sosyalleşecek, ders çalışacak ve uygun fiyatlarla kahve içebilecek” dedi.

FESTİVAL 4 MAYIS’TA SONA ERİYOR

Antalya Coffee Fest, kahve kültürünü kutlayan etkinlikleri, atölyeleri ve tadım seanslarıyla ziyaretçilere zengin bir program sunmaya devam ediyor. Festival, 4 Mayıs Pazar günü akşamı sona erecek.