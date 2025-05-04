Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde makas atan otomobil sürücüsüne 14 bin 413 lira cezai işlem uygulanarak, ehliyetine geçici süreliğine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 3 Mayıs’ta sosyal medyada Mezopotamya Bulvarı’ndan Fırat Bulvarı kavşağı Musa Anter Caddesi istikametine doğru makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün M.F.İ olduğunu tespit etti. Araç sürücüsüne 2918 sayılı KTK’ya göre "makas atmak, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, kavşak içerisinde şerit değiştirmek, yönetmelikte bulunan diğer hususlara uymamak ve cam filmi" maddelerinden toplam 14 bin 413 TL cezai işlem uygulanarak, ehliyeti KTK’nın 45’inci maddesine istinaden geçici süreyle geri alındı. Sürücü, polis merkezine götürülerek adli işlemleri başlatıldı.