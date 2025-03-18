Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlara en güzel şekilde yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kahta İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması", Ramazan Çarşısı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle dolu bu özel gecede duygu dolu anlar yaşadı.

Yarışma öncesinde Kahta’daki Kur’an kursları arasında yapılan ön elemeler sonucunda belirlenen 8 öğrenci, finalde yeteneklerini sergileyerek dinleyicilere Kur’an ziyafeti sundu. Jüri üyeleri, tilavet, ses tonu, makam ve tecvid kurallarına uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirme yaparak yarışmacılara puan verdi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren öğrencilerden Eşref Hüseyin Aktan, Muhammed Akif Yollu ve Taha Yusuf Ödemiş’e Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ilçe müftüsü tarafından hediyeler takdim edildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen programların önemine vurgu yaparak, vatandaşların bu tür etkinliklere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Hallaç, yarışmaya katılan öğrenci kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i büyük bir özenle ve güzel bir şekilde okuduklarını belirterek, "Her biri takdiri hak ediyor. Dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Kahta Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca manevi etkinliklere devam edecek" dedi.

Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmayı izlemeye gelenler, öğrencilerin Kur’an tilavetlerini huşu içinde dinleyerek duygusal anlar yaşadı. Vatandaşlar bu anlamlı etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’a teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Müftüsü Süleyman Tuğrul’a ve Jüri üyelerine plaket taktim etti.