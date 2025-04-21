Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından "Kozmik Yaşam" konferansı düzenlendi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki konuşmacı olarak katıldı. Programa, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul ve vatandaş katılım sağladı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Maranki, insanın geleceğinin ve ömrünün değişmeyeceğini, ancak sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın mümkün olduğunu vurguladı. Katılımcılarla kozmik bilimin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve doğal yaşamın önemi üzerine değerli bilgiler paylaştı.

Programda ilçenin içme suyuna dair özel bir analiz gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Maranki, test sonuçlarının beklentilerin üzerinde çıktığını ifade etti. Maranki, Kahta’nın içme suyunun, piyasada yaygın olarak tüketilen birçok hazır su markasından daha kaliteli olduğunu belirterek, bu önemli başarıdan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı tebrik etti. Bu sonucun, Kahta Belediyesi’nin sağlıklı yaşam konusundaki hassasiyetinin ve özverili çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Programın sonunda Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Maranki’ye plaket takdim etti.