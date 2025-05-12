Adıyaman Kahta Belediyesi, yayaların kullanım alanı olan kaldırımlarda yaşanan işgallerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerine kararlılıkla devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, iş yerlerinin kaldırımları işgal etmesini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, kaldırım işgali tespit edilen işletmeler uyarılarak, kamu düzenine uygun hareket etmeleri konusunda bilgilendiriliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kaldırım işgallerinin ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Başkan Hallaç, "Zabıta ekiplerimiz, kaldırımların düzenini sağlamak ve yayalarımızın daha konforlu, güvenli bir şekilde yürüyebilmelerini temin etmek amacıyla sahada aktif olarak görev yapıyor. Kaldırımların işgal edilmemesi, vatandaşlarımızın engelsiz şekilde hareket edebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte duyarlılık gösteren ve iş birliği yapan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, birlikte daha düzenli ve yaşanabilir bir Kahta için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.