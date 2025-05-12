Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 161 yıllık tarihi fener kulesi ışıklandırılarak eski görkemli görünümünü yeniden kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) yürüttüğü çalışmalarla kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarmaya devam ediyor. HBB; Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Şehir Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle akşam saatlerinde görsel bir şölen sunmak amacıyla başlattıkları çalışmaları tamamlayarak İskenderun ilçesindeki fener kulesini aydınlattı. İskenderun Körfezi’nde limana yanaşmak isteyen gemilere rota ve mevki tayin etmeleri için 1864 yılında inşa edilen tarihi fener, uzun yıllardır varlığını sürdürüyor. Yerden 24 metre yüksekte olan ve bir süredir tarihi sessizliğe bürünen 161 yaşındaki asırlık eser; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün talimatıyla eski görkemli görünümünü yeniden kazanması ve kente estetik bir güzellik katması amacıyla ışıklandırıldı.