Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım alanı içerisinde kalan esnaflar için oluşturulan geçici alanların kura çekimi yapıldı.

Şehir merkezinde yeni konut ve iş yerlerinin inşa edileceği alanlarda bulunan geçici iş yerlerinin taşınma sürecinin başlayacağı bildirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Merkez AFAD Çarşısı, Diyarbakır Çarşısı, eski 12 Şubat Stadyumu civarı, Kuddusi Baba ve Azerbaycan bulvarlarında bulunan geçici iş yerleri, alışveriş merkezi etrafında ve Gayberli Mahallesi’nde oluşturulan yeni alanlara taşınacağı ifade edildi.

Bu doğrultuda, esnafların yeni yerlerine adil bir şekilde yerleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda kura çekim töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, esnaflar kendilerine tahsis edilen yeni geçici iş yerlerini öğrendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanacağı ve esnafların yeni iş yerlerinde ticari faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Taşınma sürecinin planlandığı şekilde tamamlanmasıyla birlikte esnaflar, yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edecek.