Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, bugün Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44 sporcu, zorlu parkurlarda zirve mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporun farklı branşlarına yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürürken, bu kez motor sporları tutkunlarını adrenalin dolu büyük bir organizasyonda buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. Daha önce gerçekleştirdiği başarılı spor organizasyonlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, offroad tutkunlarını Türkiye'nin en zorlu ve heyecan verici etaplarından birinde ağırlıyor. Doğal yapısı, engebeli arazileri ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Kapıçam Tabiat Parkı, iki gün boyunca motor sporlarının kalbinin attığı merkez haline gelecek.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda, beşi kadın olmak üzere toplam 44 sporcu direksiyon başına geçerek zorlu etaplarda mücadele ediyor. Profesyonel pilotlar ve co-pilotlardan oluşan ekipler, çamurlu yollar, dik rampalar, keskin virajlar ve derin çukurlarla dolu parkurlarda hem zamana hem de doğaya karşı yarışıyor. Kapıçam'ın doğal dokusu içerisinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, teknik sürüş becerilerini ve araç hakimiyetlerini en üst seviyede sergiliyor.

Şampiyona, yalnızca sporcular için değil, izleyiciler açısından da büyük heyecana sahne oluyor. Yarışları takip etmek için Kapıçam Tabiat Parkı'na gelen vatandaşlar, doğayla iç içe gerçekleşen mücadeleleri yakından izleme fırsatı buluyor. Motor sesleri, hız, çamur ve zorlu engellerin birleştiği yarış atmosferi, seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Organizasyon boyunca sporcular, araçlarının dayanıklılığı kadar kendi reflekslerini ve stratejik sürüş kabiliyetlerini de ortaya koyuyor. 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Kapıçam etabında derece elde eden sporcular için ödül töreni, 10 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenecek törende başarılı sporculara madalya ve kupaları takdim edilecek.