Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte leylekler de yuvalarına dönmeye başladı. 'Baharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler, uzun ve zorlu göç yolculuğunu tamamlayarak ilçedeki yuvalarına yerleşti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Afşin semalarında görülmeye başlayan leylekler, yuvalarında yeni yaşam hazırlıklarına başladı. Yaz boyunca ilçede kalacak olan leylekler, burada yavrularını büyütecek.

Doğanın canlanmasıyla birlikte ilçeye ayrı bir güzellik katan leylekler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ise leylekler, yavrularını da yanlarına alarak yeniden göç yolculuğuna çıkacak.