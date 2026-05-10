Mersin'in Bozyazı ilçesinde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Evimin Sultanları Anneler Günü Voleybol Turnuvası' final müsabakasıyla sona erdi.

Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Kötekler İlkokulu ile Bozyazı İlkokulu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede takımlar karşılıklı sayılar bulurken, maç uzatma setine taşındı. Uzatma setinde üstün bir performans ortaya koyan Kötekler İlkokulu, rakibini mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva boyunca annelerin ortaya koyduğu mücadele azmi, takım ruhu ve centilmence rekabet izleyenlerden takdir topladı. Tribünlerde yer alan öğrenciler, öğretmenler ve veliler de takımlara yoğun destek verdi.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları verildi. Turnuvada Kötekler İlkokulu birinci, Bozyazı İlkokulu ikinci, İlk Adım Anaokulu üçüncü olurken, Tekmen Ortaokulu Takımı turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.+