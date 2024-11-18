Kahramanmaraş genelindeki toplam 2 bin 300 mezarlıkta bakım ve onarım çalışmaları yıl boyunca kesintisiz olarak devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Taziye Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde toplamda 2 bin 300 mezarlıkta bakım, onarım, temizlik ve peyzaj uygulamaları yıl boyunca aralıksız yürütülüyor. Mezarlıkların güvenliği etrafı çitlerle çevrilerek sağlanırken aynı zamanda ot temizliği yapılıyor ağaç ve çiçeklerin bakımı ile yeni bitki dikimi gerçekleştiriliyor. Kış aylarında özellikle sert hava şartlarından etkilenen yapıların tamir ve bakımı yapılırken, yaz aylarında ise kuruyan otların temizliği ve yangın riskine karşı önlemler alınıyor. Mezarlık içindeki yolların düzeltilmesi, tabela ve levhaların yenilenmesi gibi detaylı çalışmalarla da ziyaretçilerin daha rahat hareket edebilmesi sağlanıyor.