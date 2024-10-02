Kahramanmaraş’ta jandarma trafik timleri, Göksun-Kahramanmaraş Karayolunda yaptığı dron destekli uygulamada 650 sürücüye 2 milyon 18 bin 966 lira cezai işlem uyguladı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması Timleri, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda, Edebiyat Yolu’ndaki tünellerin bakımda olması nedeniyle kullanılan eski yolda meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada hız sınırı ve hatalı sollama gibi kural ihlali yapan 650 sürücüye 2 milyon 18 bin 966 lira cezai işlem uygulandı.