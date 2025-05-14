Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin ’Engelsiz Orman Dikim Alanı’nda bir araya getirdi. Özel çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu Çokyaşar mevkisinde yer alan Engelsiz Orman Dikim Alanı düzenlenen törenle açıldı.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ve aileleri bir araya gelirken, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Katılımcıların doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinlikte, dikilen her fidan, toplumsal farkındalığın yeşeren bir simgesi olarak toprakta yerini aldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de aktif rol üstlendi. Gönüllüler, özel bireylerle yakından ilgilenerek onların dikim sürecine destek verdi, birlikte fidan dikti.

Etkinlikte konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, Büyükşehir Belediyesi olarak özel bireylerin toplumda daha görünür hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.