KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraşlı öğrenciler Sırbistan'da düzenlenen gastronomi yarışmasından madalyalarla döndü.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda Sırbistan'da düzenlenen uluslararası gastronomi yarışmasına katılan MADO Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, Turizm ve Otelcilik Okulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası gastronomi yarışmasına 8 ülkeden ve farklı okullardan toplam 190 yarışmacı katıldı. Organizasyonda Türk mutfağını temsil eden Kahramanmaraşlı öğrenciler, hazırladıkları yemekler ve sunumlarıyla jüri üyelerinden tam not aldı.

Yarışmada öğrencilerden Ezgi Ceyhan, Türk mutfağı kategorisinde hazırladığı İslim kebabı ile altın kupa birinciliği elde etti. Aynı öğrenci, tatlı kategorisinde hazırladığı taş kadayıf ile de altın madalya birincilik ödülünün sahibi oldu.

Et kategorisinde 'Çiriş otu yatağında bonfile' sunumu yapan Kürşad Doğan, gümüş madalya ikincilik derecesi kazanırken, tavuk kategorisinde 'Piliç Topkapı' hazırlayan Kamil Arslan ise bronz madalya üçüncülük elde etti.

Okul öğrencilerinin teknik becerileri ve sunum performansları jüri tarafından büyük beğeni toplarken, yarışma sürecinde öğrencilere danışmanlık yapan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Leyla Mert'in de başarıda önemli rol oynadığı belirtildi. Okul yönetimi, yarışmada derece elde eden öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.