Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" fuarı, Kahramanmaraş’ta başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde (KAFUM) "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla bugün kapılarını açan fuarın, 9 Mayıs’a kadar süreceği belirtildi. Etkinlikte, gençlerin kariyer, eğitim, girişimcilik ve istihdam alanlarında devlet desteklerinden haberdar olması ve doğrudan faydalanabilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Fuarda stant açan çok sayıda kamu kurumu ve kuruluşu gençlere rehberlik ediyor. Kurum temsilcileri, devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgilendirme yaparak, gençlerin projelerine ve kariyer hedeflerine katkı sunuyor. Yoğun katılım sağlanan fuarda çeşitli söyleşiler, tanıtımlar ve sunumların da yapılacağı kaydedildi.

Stantları gezdikten sonra açıklamada bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, "Devletimizin yaptığı yatırımları birinci elden gençlerimize anlatma imkanımız oldu. Hem de gençlerimizin bu alanda ilgilerini ölçme imkanımız oldu. Kurumlarımızın nasıl ürünler elde ettiğini gençlerimize göstermiş olduk. Özellikle gençlerimiz ve sanayicilerimiz savunma sanayinin faaliyetlerini birinci elden görmesi güzel oldu" dedi. Katılımcı öğrencilerden Muhammet Emin Coşkun ise, "İki oyun yaptık. Farklı formatlarda oyunlar kolay ve zor oyunlar yaptık" diye konuştu. İstiklal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf İslam Bolat da, "Kendi öğrencilerimizin yaptığı oyunları ve ürünleri burada sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.