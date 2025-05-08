Elazığ İl Özel İdaresi Bilim Merkezi ekibi, Tunceli’nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Elazığ İl Özel İdaresine bağlı Bilim Merkezi ekibi, gezici programı kapsamında düzenlenen organizede, Tunceli’ye bağlı, Pülümür ve Nazımiye ilçelerindeki öğrencilerle bir araya gelerek, çeşitli etkinliklerle öğrencileri bilime yönlendiriyor. Köy okullarındaki öğrencilerle bir araya gelen bilim merkezi ekibi, öğrenciler için çeşitli deney atölyeleri kurup, öğrenme heveslerini artırmayı ve bilimi sevdirmeyi amaçladı.

Programı faydalı bulan öğrenciler, "Bugünkü etkinlikte, Elazığ İl Özel İdaresine Tunceli’ye geldikleri için çok teşekkür ederiz. Böylesi etkinliklerin devamını bekliyoruz. Tüm okul öğrencileri olarak yapılan deneyleri çok sevdik. Doyasıya eğlenerek öğrendik" dedi.

Nazımiye Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Rümeysa Şanlı etkinlik hakkında, "Elazığ İl Özel İdaresi, Bilim merkezi ekibine çok teşekkür ederim. Çok keyifli dakikalar yaşadık" ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Cansu küçük de, "Elazığ İl Özel İdaresi, Bilim Merkezi ekibine katkıları için teşekkür ederim. Çocuklara böylesi bir imkan sunduğunuz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Elazığ Bilim Merkezi Yöneticisi Tamer Kurtoğlu ise "Elazığ İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan, Elazığ Bilim Merkezi, bugün bilim ve umutla dolu çok kıymetli bir gün yaşadı. Bilim merkezimizin gezici programları kapsamında, Tunceli’nin Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde çocuklarımızla buluştuk. Her iki ilçede de bizleri bekleyen minik kalplerin kocaman hayalleri vardı. İlçelerimizde etkinlik olarak, deneyler yaptık. Birlikte oyunlar oynadık. Farklı atölye çalışmalarında bulunduk. Ama en önemlisi, çocukların gözlerindeki o merak ve heyecanı görmekti. Onlar sordukça biz motive olduk. Onlar güldükçe bizlerde inandık. Bugün bir kez daha gördük ki, bilim sadece laboratuvarlarda değil, dağların kıvrımlarında, çamurlu köy yollarında. Kırsalın sessizliği, bilimle buluşarak sadece bir etkinlik değil aynı zamanda da bir sorumluluk duygusunu da aşıladı. Pülümür ve Nazımiye’de bizleri içtenlikle karşılayan okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Program öğrencilere hediye takdimi ile sonlandı.