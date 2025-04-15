Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrası büyük hasar gören altyapıda su kaybı yüzde 70’e ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatarak iki yıl içinde sistemin yüzde 60’ını yenilemeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş, 6 Şubat depremleriyle ağır hasar alan altyapısını yeniden inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle altyapı seferberliği başlattı. Sudaki kayıp oranı yüzde 70’lere ulaşmışken, yapılan yatırımlarla bu oran yüzde 60 seviyelerine geriledi. Hedef, iki yıl içinde altyapının yüzde 60’ını yenilemek. Toplam 200 milyon euroluk yatırım çerçevesinde, 671 kilometre (km) içme suyu, 590 kilometre kanalizasyon, 61 kilometre yağmursuyu hattı döşenecek. Yapılacak olan çalışma sonucu 21 adet içme suyu deposu da şehre kazandırılacak.

Şehir merkezi ile sınırlı kalmayacak olan çalışma ile Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit, Andırın, Göksun ve kırsal mahallelerde de büyük bir altyapı hamlesi yürütülecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapı inşa ettiklerini vurguladı. Hedef, Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin en modern ve dayanıklı altyapısına sahip şehirlerinden biri haline getirmek olduğunu ifade eden Başkan Görgel, "Altyapımız, depremde büyük hasar gördü. Sudaki kayıp oranı yüzde 70’lere ulaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanan finansman desteğiyle iki yıllık bir plan hazırladık. Bu süreçte altyapının yüzde 60’ını yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda çalışmaların yüzde 35’i tamamlandı, sudaki kayıp oranı ise yüzde 60 seviyelerine düştü. Gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarıyla içme suyunda yüzde 50, kanalizasyonda yüzde 45, yağmur suyunda ise yüzde 40’lık bir yenileme hedefliyoruz. Proje çerçevesinde 671 kilometre içme suyu hattı, 590 kilometre kanalizasyon hattı, 61 kilometre yağmursuyu hattı ve 21 içme suyu deposu inşa edilecek. Projenin toplam yatırım bedeli ise 200 milyon euro" dedi.

Başkan Görgel, altyapı yatırımlarının sadece şehir merkezi ile sınırlı olmadığını belirterek, "Elbistan’da 227 km içme suyu, 141 km kanalizasyon, 41 km yağmursuyu hattı ve 5 içme suyu deposunun inşası sürüyor. Yatırım tutarı 65 milyon euro. Ayrıca 23 km kanalizasyon kolektör hattı için 10 milyon euroluk ek yatırım yapıyoruz. Pazarcık’ta 12 km içme suyu hattı, 2 depo, 1 arıtma tesisi ile 120 km kanalizasyon, 18 km yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımızın yatırım bedeli 711 milyon lira. Türkoğlu-Kılılı kolektör hattı yapım işinde sona geliyoruz. Burada da 2 adet terfi merkezi ve kanalizasyon hattı kazandırıyoruz. Çağlayancerit Helete İçme suyu ve Kanalizasyon projesine başladık. 45 kilometre içme suyu hattı, 31 kilometre kanalizasyon hattı ve 1 adet içme suyu deposunu içeriyor. Andırın İçme Suyu İsale Hattı; 18 kilometre içme suyu isale hattı ve 1 adet depoyu içeriyor. İhalesi yapıldı, yakında inşasına başlanacak. Göksun Karapınar İsale Hattı projesi, bölgede birçok mahalleyi ilgilendiren bir yatırım. 65 kilometre içme suyu isale hattı, 13 adet içme suyu deposunu kapsayan projemizin ihale hazırlıkları sürüyor. 250 milyon liralık yatırım" ifadelerini kullandı.

"360 rezerv alanın altyapı projeleri hazırlanıyor"

6 Şubat depremlerinin ardından şehre kazandırılan yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle karşılandığını belirten Başkan Görgel, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 360 rezerv alanın altyapı projeleri hazırlanıyor. 198 rezerv alanda projeler tamamlandı, diğer alanlarda yapım ve ihale süreci devam ediyor. Şehir ve ilçe merkezlerimizin yanı sıra kırsal mahallelerimizde de altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Ayranpınarı İsale Hattının ihalesi 21 Nisan’da yapılacak. Proje kapsamında bölgeye 65 kilometre içme suyu isale hattı ve 5 adet depo kazandırılacak. Ilıca bölgesindeki 5 mahallemizi kapsayan bir proje. Ilıca Merkez içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu projesinin ihalesini de 21 Nisan’da gerçekleştireceğiz. Burada da 29 kilometre içme suyu hattı, 30 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa edeceğiz. Kale içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ve atık su arıtma tesisi projemiz var. 50 kilometre içme suyu hattı, 50 kilometre kanalizasyon hattı, 15 kilometre yağmursuyu hattı ve 1 adet atık su arıtma tesisini kapsayan projemizin çalışmalarına başladık, 1 ay içerisinde ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla Kahramanmaraş’ımız, Türkiye’de en modern ve sağlam altyapıya sahip şehirlerden biri olacak. Sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapıyı kurmak için kararlılıkla çalışıyoruz."