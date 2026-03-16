Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camii'nde muhafaza edilen Peygamber Efendimize ait Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi öncesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık üç yıl önce Abdülhamid Han Camii'ne getirilen ve camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi öncesinde özel muhafaza bölümünden çıkarılarak vatandaşların ziyaretine sunuldu. Ziyaret için camiye gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Abdülhamid Han Camii Vakfı Başkanı ve eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, kutsal emanetin belirli günlerde halkın ziyaretine açıldığını söyledi.

'Peygamber Efendimize olan muhabbet bin senedir devam ediyor'

Poyraz, 'Bugün bir kutlu gecenin, Kadir Gecemizin arifesindeyiz. Abdülhamid Han Camii'mize yaklaşık üç yıl önce Sezal ailesi tarafından merhum Zeynep Sezal Şerefoğlu ailesi adına Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i hediye edildi. Biz de bugün bunu halkımızın ziyaretine açtık. Bu milletin Allah Resulü'ne olan muhabbeti bin senedir, bin beş yüz senedir devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecek' dedi.

'Dünyanın en kıymetli hazinesini taşıyoruz'

Sakal-ı Şerif'in büyük bir hassasiyetle muhafaza edildiğini ifade eden Mustafa Poyraz, 'Az önce arkadaşlar taşıdı. Dedim ki dünyanın en kıymetli hazinesini taşıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimize olan muhabbet farklı bir şeydir. Onu ancak yaşayan bilir. Bu gece de açık olacak. Yılın belli günlerinde ve kandillerde halkımızın ziyaretine açılacak' diye konuştu.

Kadın ve erkek ziyaretçiler için ayrı zamanlarda ziyaret imkanı sağlanacağını belirten Poyraz, Sakal-ı Şerif'in belirli günlerde camide ziyarete sunulacağını söyledi.