Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen "Kahramanlara Vefa" programı, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı onur konuğu olarak katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yad edilirken, gazilerin fedakarlıkları da minnetle anıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, konuşmasında vefa duygusunun önemine vurgu yaparak, "Bugün burada, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını unutmamak ve onların kıymetli emanetlerine vefa göstermek için bir aradayız. Bizler, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olarak, şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize destek olmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Onların yalnız olmadığını her daim hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Programın onur konuğu olan Alper Gezeravcı ise, Türkiye’nin uzay misyonu ve genç nesillere ilham olmanın gururunu paylaştı. Gezeravcı’nın konuşması, öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa katılan öğrencilere, şehitlik ve gazilik kavramlarının önemi anlatılırken, genç nesillerin bu toprakların bedelini ve değerini unutmaması gerektiği vurgulandı. Etkinlik sonunda şehitler için dualar edildi.