22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Ankara Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından lise öğrencilerine yönelik farkındalık semineri gerçekleştirdi.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine yönelik farkındalık semineri düzenledi. Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminere öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Sadiye Arık tarafından verilen seminerde suyun doğru kullanımı, su tasarrufu, cam veya metal şişe kullanımının önemi gibi konulara değinildi.

Öğrencilerin suyun önemine dikkat etmeleri gerektiği, geleceğin ve sağlıklı bir yaşamın ancak su sayesinde sağlanacağının vurgulandığı seminerin ardından Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi’nin Çevre Kulübü’nde görev alan öğrencilere 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla matara hediye edildi.