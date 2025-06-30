Nadir sürüngen türlerinden Kafkas keleri (Paralaudakia caucasia), Ağrı Dağı eteklerinde böceklerle beslenirken görüntülendi.

Dünyada yalnızca Kafkasya ve Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülebilen nadir sürüngen türlerinden biri olan Kafkas keleri (Paralaudakia caucasia), Iğdır’ın Karagüney köyünde beslenirken görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, sarp kayalıklar arasında gizlenen keler, avladığı böceği yerken detaylı bir şekilde gözlemlendi. Nesli tehdit altında olmayan ancak doğada rastlanması oldukça güç olan bu tür, genellikle taşlık ve kayalık alanları yaşam alanı olarak tercih ediyor. Iğdır’ın doğal zenginliklerinden biri olan Karagüney köyü, Kafkas keleri gibi özgün türlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.