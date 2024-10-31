KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; şehrin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve kamu kurumlarıyla istişarelerine devam ediyor.

Üniversite Merkez Kütüphanesi Fütüvvet Salonu2nda Rektör Karahocagil, STK ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ile Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, çok sayıda STK temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Görüşme esnasında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; Kırşehir’in sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve toplumsal projelerde üniversite ile iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek üniversitenin paydaşlığında STK’ların da şehrin kalkınması adına sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirtti.