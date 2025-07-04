KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Kızılay’a ait kan bağış tırı, Cacabey Meydanı’nda 1 Ağustos’a kadar kan bağışlarını kabul edecek.

Kan bağışı kampanyasına destek veren Nafi Eralp, kan vermenin hasta insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi. Düzenli kan vermenin sağlık açısından da faydalı olduğunu ifade eden İsa Kurtul ise, "Kan vermek hem bağışçının sağlığına faydalı hem de başkalarının hayatını kurtarabiliyor. Herkesi düzenli bağışçı olmaya davet ediyorum" dedi.

Cacabey Meydanı’nda kan bağışı yapan ve sosyal sorumluluğun önemine dikkat çeken Şenol Dönmez ise, "Hastanelerde kan bekleyen çok sayıda insan var. Yardımcı olabilmek için toplum olarak daha fazla duyarlılık göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Kızılay yetkilileri, kan bağışının hem sağlık açısından hem de toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 1 Ağustos’a kadar açık olacak tıra tüm vatandaşları kan vermeye beklediklerini bildirdi.