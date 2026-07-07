KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, ihtiyaç sahibi özel vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Özel ihtiyaçlı vatandaşların sorunlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Göçmen, bir özel bireyin daha talebini yerine getirerek tekerlekli sandalye hediye etti. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, tekerlekli sandalyesine kavuşan özel bireyin gözlerindeki mutluluk törene katılanlara da duygu dolu anlar yaşattı. Ailesi, sağlanan destekten dolayı Adnan Göçmen'e teşekkür ederek, bu anlamlı yardımın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen ise yaptığı açıklamada, özel bireylerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek; 'İmkanlarımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Toplumun tüm kesimlerini de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum' dedi.