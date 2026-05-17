Bolu'da boş vakitlerini değerlendirmek için kurslara katılan kadınlar, hünerlerini İzzet Baysal Caddesi'nde sergiledi. Hazırlanan stantlarda, modern örgü sanatı amigurumiden, anneden toruna miras kalan iğne oyası Mudurnu gelin tacına kadar birçok eser göz kamaştırdı.

Bolu'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi'ne kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurslarda boş vakitlerini değerlendirerek eğitim alan 18'den 65 yaşa kadar çok sayıda kadın, İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan stantlarda eserlerini sergileme heyecanı yaşadı.

Sergide; kara kalem çalışmaları, resim, el nakışı, iğne oyası ve kağıt ipten örgü çantaların yanı sıra özellikle amigurumi figürleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

'Tekniği öğrenen bir günde bitirebiliyor'

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde eğitmenlik yapan Emine Sevgi Özçelik, kurslarda geleneksel Türk sanatlarından el işlemelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verdiklerini belirtti. Özellikle ilgi gören amigurumi sanatı hakkında bilgi veren Özçelik, 'Amiguruminin de bütün el sanatlarında olduğu gibi bir tekniği var. Zincir çekmekle başlıyoruz, sık iğneyle devam ediyoruz. Daha sonra sayılarla çalışarak bu figürleri ortaya çıkarabiliyoruz. Tekniği öğrendikten sonra bir günde bitirebiliyorlar. Önemli olan işçiliğin kalitesi. Kaliteli işçilik olduğunda bir günde tamamlanabiliyor' dedi.

'Anneden çocuğa, toruna kadar aktarılabilecek çok güzel bir el işi mirası'

Sergide dikkat çeken bir diğer ürün ise Mudurnu yöresine ait geleneksel gelin tacı oldu. Tamamen iğne oyasıyla yapılan eser hakkında bilgi veren kursiyer Emine Arslan, 'Bu bizim yöresel bir işlememiz. Gelinlerimizin başında taç olarak kullanılıyor. Anneden çocuğa, toruna kadar aktarılabilecek çok güzel bir el işi mirası. Mudurnu'da 7'den 70'e herkes bunları yapıp çocuklarının çeyizine bırakır. Biz de hocamızın sayesinde bu güzel sanatları öğrenip burada sergileme imkanı bulduk' şeklinde konuştu.