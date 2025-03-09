Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser düzenledi. Kadınlar başta olmak Kayserililerden yoğun ilgi gören Kadınlar Günü Konseri’nde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türk Halk Müziği şöleni sunan bir konsere imza attı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve kadınlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun, Mesut Divringi şefliğinde, Kayseri yöresine ait türkülerinde aralarında bulunduğu birbirinden güzel parçalar seslendirdiği konser adeta kulakların pasını sildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan konser, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Konserin ardından Türk Halk Müziği Topluluğu şefi Mesut Divringi’ye çiçek takdim etmek üzere sahneye davet edilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Dünya Ticaret Merkezi’nde Ramazan Ekinliklerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması hasebiyle böyle güzel bir program organize etti belediyemiz" dedi. Çok başarılı, profesyonel bir performans izlediklerini kaydeden Türkmen, "Bu başarılı performanstan dolayı sizin adınıza, şefimiz Mesut Bey’e, bu topluluk için çiçeğimizi takdim edeceğim. Ancak bu konservatuar grubumuzdaki 11 kadın solistimize de Kadınlar Günü olması hasebiyle ayrıca çiçek takdim edeceğim. Programımızı onore ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Türkmen, Türk Halk Müziği Topluluğu şefi Mesut Divringi ve koronun kadın solistlerine çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Büyükşehir’in ücretsiz konserinde Kayserililer, Türk Halk Müziği’nin eşsiz nağmeleri ile keyifli bir akşam yaşarken Kadınlar Günü Konserinden dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.