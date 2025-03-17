MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü’ne özel alışveriş trendlerini paylaştı. Buna göre, 5-8 Mart tarihleri arasında en çok tercih edilen ürünler kulaklık, akıllı telefon, tablet ve tablet aksesuarları oldu.

Geniş ürün yelpazesiyle 7’den 70’e herkese alışveriş imkanı sunan MediaMarkt Türkiye, düzenlediği kampanyalarla teknolojiseverlerin ilgiyle takip ettiği platformların başında geliyor. Son olarak Kadınlar Günü vesilesiyle 5-8 Mart tarihlerinde özel bir kampanyaya imza atan marka, bu dönemde en çok tercih edilen ürünleri paylaştı.

Hem şık hem pratik hem de son teknoloji ürünler ilgi görüyor

MediaMarkt Türkiye’nin satış verilerine göre, 5-8 Mart döneminde en çok kulak üstü ve kulak içi olmak üzere kulaklık, akıllı telefon ve tablet tercih edildi. Teknoloji ürünlerinde en çok tercih edilen renkler ise siyah, gri, beyaz ve mavi oldu. Markanın mağazaları, mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamasında tablet kalemi, güç adaptörü ve klavye gibi aksesuarlar da tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği teknoloji ürünleri arasında yer aldı. Çay makinesi, kahve makinesi, epilasyon cihazı, buharlı ütü gibi kişisel bakım ve ev aletleri de hayatına hem keyif hem de pratiklik katmak isteyenlerin favorisi oldu.