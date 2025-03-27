ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın’a normal süresi 82-82 tamamlanan karşılaşmada 95-86’lık skorla mağlup olarak, seride 1-0 geriye düştü.
Rövanş maçı 29 Mart Cumartesi günü başkent Ankara’da oynanacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey, Kaan Büyükçil
ÇBK Mersin: Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş 6, Pelin Derya Bilgiç 9, Asena Yalçın, Derin Yaya
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 20, Merve Arı 10, Nared 26, Serfa 5, Wallace 13, İlayda Güner 10, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 17-9 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 41-28 (ÇBK Mersin Lehine)
3. Periyot: 66-51 (ÇBK Mersin lehine)