İzmit Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın ve Çocuk Festivali, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde coşkulu bir atmosferle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın ve Çocuk Festivali, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde coşkuyla başladı. Dün başlayan festival, birbirinden renkli etkinliklerle özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Festivalin ilk gününde atölye çalışmaları, çocuk oyunları, söyleşiler, sahne performansları ve konserlerle dolu dolu bir program sunuldu. Kadınlara yönelik seramik, makrome, sepet örücülüğü gibi el emeği atölyeleri büyük beğeni toplarken; çocuklar için düzenlenen geleneksel oyunlar ve yarışmalar da eğlenceli anlara sahne oldu. Aynı zamanda çocuk psikolojisi, astroloji ve kadın sağlığı gibi konularda yapılan söyleşiler vatandaşlardan tam not aldı.

İKİNCİ GÜN DE DOLU DOLU GEÇECEK

Festivalin ikinci günü de yine dopdolu bir programla devam edecek. Festival bugün de kadınlara özel atölye çalışmaları, çocuk oyunları, dans etkinlikleri, astroloji sohbetleri, konser ve film gösterimi ile katılımcıları bekliyor.

15.00–17.00 | Kadınlara Yönelik Atölyeler

16.00 | Deney Saati – Prof. Dr. Seda Güneşoğdu Sağdinç

16.00–19.00 | Çocuk Oyunları ve Atölyeler

16.30 | Make-up Workshop

17.00 | Söyleşi: Sürdürülebilir Beslenme – Diyetisyen Emre Damar

18.00 | Çocuk Yarışmaları

18.30 | Çocuk Zumba ve Mini Disco

19.00 | Belgesel Gösterimi: “Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” – Nebil Özgentürk

19.30 | Astrolojik Tabanlı Meditasyon – Nergis Ergüner

20.00 | Konser: Grup “Belli Değil”

21.30 | Belgesel Film Gösterimi: “Leyla Hanım” –