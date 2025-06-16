Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren Nefes Kadın Kooperatifi ve Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin ev sahipliğinde ’Geçmişin İzlerine Derin bir Nefesle, Hanımeli Değdi’ sergisi açıldı.

Emeğin yolculuğunu anlatan ve kooperatifteki kadınlar tarafından ortaya çıkarılan eserler; Kayseri Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu’nda görücüye çıktı. Serginin açılışını; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve kooperatif üyeleri yaptı.

Vali Çiçek: "Kadın kooperatifleri 2 yılda 160 milyon ciro yaptı"

Müzenin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek; kadın kooperatiflerinin iki yıldır başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, sergide emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Vali Çiçek; "Kayseri’de 48 kadın kooperatifiyle beraber sessiz bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bugün Kayseri’nin her ilçesinde, her mahallesinde kadın kooperatiflerimizin hikayeleri hem yazılıyor. 2 yıllık bir sürede kadın kooperatiflerimiz bambaşka işler başardılar, bugün 2 yılda 160 milyon ciroya ulaştı. Ama onun yanında Kayseri’nin tanıtımına verdikleri değer inanılmaz. Bir de bütün ekonomik değerlerin dışında kültürel ve sanatsal manada şehrimize önemli katkıları var. Nefes Kadın Kooperatifi hepinizin bildiği gibi aslında el emeği, göz nuru kendi fırınlarında pişirdikleri porselenleri bugün Türkiye’nin birçok yerinden talep edilen ürün ortaya koydular. Bünyan Hanımeli Kooperatifi ise hem halılarıyla, kilimleriyle, hediyelik eşyalarıyla Bünyan turizmine büyük katkı sağladılar. Bu iki kadın kooperatifi bir araya gelerek sanatsal ve kültürel manada Kayseri’ye destek olmak adına uzun zamandır birliktelik yürütüyorlar. Muhteşem eserleri hep beraber görüyorsunuz. Halı ve kilim bizim dünyamızda başka anlamlar ifade ediyor. Bunlar belki dış dünyada bakıldığında kullanılacak araç olarak görülmeyebilir ama bizim zihin dünyamızda bin yıllık Türk tarihini hatırlatır, annelerimizi, ecdadımızı, emeği hatırlatır. O yüzden kadın kooperatiflerimizin yaptığı bu çalışmayı çok anlamlı buluyorum" dedi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Sergi; iki hafta süre ile açık kalacak.