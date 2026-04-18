Kadın A Milli Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup dördüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, bugün dördüncü maçına çıkıyor. 3-0'lık Malta ve 1-0'lık Kuzey İrlanda galibiyetlerinin ardından Zürih'te İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, bugün Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da İsviçre'yi konuk edecek.

Gruptaki diğer maçta Malta ile Kuzey İrlanda, saat 20.00'de Ta'Qali'de bulunan Centenary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kadın A Milli Takımı, yarın kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan Milliler, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.

Ay-Yıldızlılar, puan sıralamasına göre 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur play-off karşılaşması oynayacak.

Kaynak: İHA