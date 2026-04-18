Antalya'nın Manavgat ilçesinde Lyrbe Antik Kenti girişinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bucakşeyhler Mahallesi Lyrbe Antik Kenti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.M.'nin kullandığı 34 UA 9401 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü V.M. ve araçta yolcu olarak bulunan A.B. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsüne 2. kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 2 yıllığına el konuldu.