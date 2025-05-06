Kadıköy’de 10 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem ağır yaralandı. Oğuzertem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzertem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.