İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda Av. Dr. Canan Sarı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, KADEM’in 3 yıl görev yapacak yeni yönetimi de belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - KADEM'in Genel Kurulu, 2018’den bu yana başkanlık yapan Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve yeni başkan Av. Dr. Canan Sarı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

KADEM’in faaliyetlerini tanıtan kısa film gösteriminin ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6284 sayılı Kanun’un tavizsiz uygulanmasına vurgu yaparak, kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadelenin aile kurumunu güçlendiren politikaların temel unsuru olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın düşmanı zihniyetin tarihe karıştığını ifade ederek, “Son 23 yılda Türkiye’yi kadınlarla büyüttük, demokrasi ve özgürlüklerde parmakla gösterilen bir ülke haline getirdik. Türkiye Yüzyılı’nı da kadınlarla inşa edeceğiz. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız” dedi.

YENİ BAŞKAN CANAN SARI: “GÜVEN, ONUR, ADALET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni başkan Av. Dr. Canan Sarı, KADEM’in “Güven, Onur, Adalet” sloganına vurgu yaparak, “Kadınların eğitime ve üretime katılımını destekleyen projelere ağırlık vereceğiz. Hak ihlalleri ve şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ulusal ve uluslararası platformlarda tüm kadınların haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkanlığı devreden Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise, KADEM’in kısa sürede uluslararası bir STK haline geldiğini belirterek, kadim kültürün hak mücadelesini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını, Canan Sarı’nın bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandığını söyledi.

294 delegenin katıldığı oylamada Av. Dr. Canan Sarı, KADEM’in yeni başkanı oldu.

“Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet” sloganıyla 2013’ten beri kadınların her alanda var olmasını destekleyen KADEM’in Genel Kurulu, aile fotoğrafıyla sona erdi.

Yeni yönetim, 3 yıl boyunca gönüllülük esasıyla görev yapacağı öğrenildi.