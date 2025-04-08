SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’yi kapsayan bölgede kaçak elektrik kullanımına karşı etkili saha denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan kapsamlı denetimlerde, SEDAŞ ekipleri tarafından elektrik şebekesinin güvenliği sağlanırken, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin aralıksız devam edeceği sinyali verildi. Gebze bölgesinde yapılan kaçak taraması kapsamında ekipler, 25 kişilik uzman kadro ve geniş bir ekipman desteğiyle sahada görev aldı. Yapılan taramalar sonucunda kaçak kullanım tespit edilen noktalara anında müdahale edilerek, şebeke ve direk demontaj yönetimi ile kalıcı çözüm olacak şekilde önlem devreye alındı.

Kaçak elektrik kullanımının sadece teknik bir sorun olmadığını vurgulayan SEDAŞ yöneticileri, şebekedeki kayıpların yanı sıra can ve mal güvenliğine karşı oluşan risklere dikkat çekti. Yapılan denetimlerin, elektrik şebekesindeki kaçakları azaltarak enerji verimliliğini artırdığı ve müşterilere sürdürülebilir kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağladığı belirtildi. Denetim çalışmalarında SEDAŞ ekiplerine operasyon süresince kolluk kuvvetleri de eşlik ederek güvenlik ve koordinasyon desteği sağladı.