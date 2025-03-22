A Milli Futbol Takımı’nda milli oyuncu Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle Macaristan ile oynanacak rövanş maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan’ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.