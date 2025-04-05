Formula 1 Japonya Grand Prix’sinde pole pozisyonunu Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1’de sezonun 3. yarışı olan Japonya Grand Prix’sinde sıralama turları 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti’nde gerçekleştirildi. Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:26.983’lük derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. McLaren’den Lando Norris ikinci, yine aynı takımdan Oscar Piastri yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

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Japonya Grand Prix’si yarın TSİ 08.00’de yapılacak.

Kaynak: İHA