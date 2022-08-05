Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi’nde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, Y.B., M.K.ve N.A. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon neticesinde 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.