Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde bir araç ve araç içerisinde bulunan şüpheli üzerinde arama yapıldı. Aramada 11.44 gram Metamfetamin, 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet Lyrıca uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet pala, 1 adet çakı, 1 adet ucu sivriltilmiş tornavida, 1 adet maket bıçağı, 1 adet pürümüze çevrilmiş çakmak ele geçirildi.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.