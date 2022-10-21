Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Manavgat İlçesi Ilıca mahallesinde uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri Manavgat JASAT ekipleri tarafından F.S. isimli şahsın Ilıca Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 9 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 8 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.